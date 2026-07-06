В Варшаве неожиданно появился "Парк Бандеры" Неизвестные переименовали в Google достопримечательности Варшавы на нецензурные

Москва6 июл Вести.Неизвестные поменяли на онлайн-карте Google названия нескольких достопримечательностей Варшавы. Так, в столице Польши появился "Парк Бандеры", а некоторые локации были переименованы в нецензурные версии, пишет The Warsaw.

По данным издания, пользователи заметили изменения вечером 5 июля. Так, в "Парк Бандеры" был переименован "Парк Жиромского". Вместо "Музея варшавского восстания" на онлайн-картах появился "Музей создания Третьего рейха", вместо "Поля Мокотовского" – "Поле перемалывания поляков", а "Могилу неизвестного солдата" переименовали в "Могилу известного солдата СС (нацистская организация, символика и атрибутика которой запрещены в РФ)".

Ряд локаций получили нецензурные названия. Среди них – Уяздовский парк и торговый центр "Златы Тарасы".

Также "пострадал" президентский дворец в центре Варшавы. Его переименовали в "Дворец футбольных хулиганов". Как отмечает издание, это намек на прошлое главы Польши Кароля Навроцкого, который когда-то признался, что участвовал в драках болельщиков.

Ранее между Польшей и Украиной разгорелся конфликт из-за решения главы киевского режима Владимира Зеленского присвоить одному из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) имя "героев УПА" (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена на территории России), которая в годы Великой Отечественной войны сотрудничала с нацистами. На ее счету многочисленные преступления, в том числе массовое убийство поляков.

19 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого орла за героизацию УПА. В ответ на это глава киевского режима обвинил польского лидера в антиукраинской риторике.