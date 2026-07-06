Москва6 июл Вести.Публичные шутки некоторых политических деятелей Запада говорят о ложной либеральной морали. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с KP.RU.

Так она прокомментировала инцидент с премьером Австралии Энтони Альбанезе, которому в ходе комедийного подкаста Bush Deep предложили выбрать, с кем из знаменитостей он хотел бы заключить брак, сходить на свидание или дойти до интимной близости. На выбор ему предложили актрису Николь Кидман и певиц Кайли Миноуг и Ронду Берчмор.

Сначала австралийский премьер попытался увильнуть от ответа, напомнив, что женился всего полгода назад, но после пары уточняющих вопросов выбрал Миноуг.

Уровень политических деятелей либеральных демократий давно не удивляет. Удивляет амплитуда их колебаний: от самозапрета подавать руку женщине до публичных неуместных шуток. Это важный индикатор ложности всей этой новой этики и либеральной морали прокомментировала Захарова

Ранее официальный представитель МИД РФ заявила, что Совет Европы, который проводит мероприятия, якобы направленные на борьбу с языком ненависти, и при этом игнорирует русофобские заявления западных представителей, ведет себя, как озлобленные клоуны.