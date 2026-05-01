Москва1 мая Вести.Звезды шоу-бизнеса Запада не выключены из политического процесса. На это указала официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя недавно вышедшую книгу французского актера Жана Рено, в которой представлен антироссийский сюжет.

Западный шоу-бизнес, и вы можете посмотреть по истории практически всех крупнейших звезд этого самого шоу-бизнеса, устроен так: они не имеют этой выключенности из политического процесса сказала дипломат в эфире радио "Комсомольская правда"

Она обратила внимание на то, что однажды на заседание "по формуле Арриа" появился актер Джордж Клуни. По словам Захаровой, она была этому очень удивлена и не могла понять, как он мог официально декларировать какие-либо тезисы, никогда не занимаясь этой темой профессионально.

Потом я поняла, смотря на биографии других американских актеров... Ричард Гир, Ума Турман и огромное количество других звезд имеют политическую нагрузку. Такое впечатление, что их долголетие, благополучие и успешность в Голливуде неразрывно связаны с этой самой, по сути, добровольно-принудительной стезей подчеркнула она

Официальный представитель ведомства также напомнила о поездках Анджелины Джоли на Украину, где она "рассказывала небылицы". Позднее выяснилось, что актрисе, как и многим другим представителям индустрии, платили за эту якобы политическую деятельность. Причем, как правило, это делается через специальные фонды, которые "питаются" через соответствующие госструктуры и спецслужбы.