Москва13 апр Вести.Публичные семейные разборки президента Франции Эммануэля Макрона со своей женой Брижит являются поводом для карикатур. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в интервью Андрею Малахову для ИС "Вести".

Я правда всегда считаю, что дела семейные – это дела семейные... А вот эти вещи карикатурные, в общем, это для "Шарли Эбдо" (французский сатирический журнал. – прим. ред.). Теперь им есть чему посвящать свои передовицы