Медведев: России пригодится все для противодействия Британии

Медведев напомнил поддерживающей Киев Британии о "Посейдоне" Медведев: России пригодится все для противодействия Британии

Москва27 июл Вести.России следует поддерживать ситуации, при которых условия жизни в Великобритании будут максимально сложными, для достижения этой цели "лучше всего подходит все-таки комплекс "Посейдон".

Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя назначение Энди Бернема главой правительства Соединенного Королевства.

Новый премьер мелкобритании Бернем заявил о безоговорочной поддержке Украины. Тут, конечно, ничего нет нового написал Медведев в мессенджере MAX

Для того, чтобы ответить Лондону симметрично, могут быть использованы такие методы, как экономические и социальные кризисы, забастовки работников сферы утилизации отходов, продолжил зампред российского Совбеза.

Передача власти от Кира Стармера к Эндрю Бернему прошла в начале уходящей недели. Бернем стал уже седьмым премьер-министром Великобритании за последние 10 лет.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва не рассчитывает на улучшение отношений с Лондоном в период премьерства Бернема.

Россия движется к завершению работы над безэкипажным подводным аппаратом "Посейдон", и его вскоре поставят на боевое дежурство, сообщил президент России Владимир Путин.