Москва27 июлВести.России следует поддерживать ситуации, при которых условия жизни в Великобритании будут максимально сложными, для достижения этой цели "лучше всего подходит все-таки комплекс "Посейдон".
Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя назначение Энди Бернема главой правительства Соединенного Королевства.
Новый премьер мелкобритании Бернем заявил о безоговорочной поддержке Украины. Тут, конечно, ничего нет новогонаписал Медведев в мессенджере MAX
Для того, чтобы ответить Лондону симметрично, могут быть использованы такие методы, как экономические и социальные кризисы, забастовки работников сферы утилизации отходов, продолжил зампред российского Совбеза.
Передача власти от Кира Стармера к Эндрю Бернему прошла в начале уходящей недели. Бернем стал уже седьмым премьер-министром Великобритании за последние 10 лет.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва не рассчитывает на улучшение отношений с Лондоном в период премьерства Бернема.
Россия движется к завершению работы над безэкипажным подводным аппаратом "Посейдон", и его вскоре поставят на боевое дежурство, сообщил президент России Владимир Путин.