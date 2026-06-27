Кэннон: британцы не хотят воевать за неонацистский киевский режим

Британский политик Кэннон заявил о нежелании соотечественников воевать за Киев Кэннон: британцы не хотят воевать за неонацистский киевский режим

Москва27 июн Вести.Жители Британии задаются вопросом, почему они должны воевать за неонацистский украинский режим. Об этом рассказал генеральный секретарь Рабочей партии Великобритании Пол Кэннон.

В беседе с РИА Новости он отметил, что для британских Вооруженных сил созданы условия, которые не отвечают интересам нации и государства.

Большинство наших людей хотят жить в мире ... Почему британцы должны сражаться и умирать за неонацистский украинский режим сказал Кэннон

Ранее финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема подчеркнул, что уход Кира Стармера с поста британского премьера должен стать предупреждением для европейских лидеров, поддерживающих киевский режим. По его словам, политики, делающие главным приоритетом военную помощь Киеву, рискуют потерять доверие собственных граждан.