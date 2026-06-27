Москва27 июнВести.Жители Британии задаются вопросом, почему они должны воевать за неонацистский украинский режим. Об этом рассказал генеральный секретарь Рабочей партии Великобритании Пол Кэннон.
В беседе с РИА Новости он отметил, что для британских Вооруженных сил созданы условия, которые не отвечают интересам нации и государства.
Большинство наших людей хотят жить в мире ... Почему британцы должны сражаться и умирать за неонацистский украинский режимсказал Кэннон
Ранее финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема подчеркнул, что уход Кира Стармера с поста британского премьера должен стать предупреждением для европейских лидеров, поддерживающих киевский режим. По его словам, политики, делающие главным приоритетом военную помощь Киеву, рискуют потерять доверие собственных граждан.