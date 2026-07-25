В Британии рассказали, когда Лондон может отказаться поддерживать Зеленского Политик Кэннон: Великобритания может отвернуться от Зеленского после выборов

Москва25 июл Вести.Великобритания может отвернуться от главы киевского режима Владимира Зеленского, если тот потерпит неудачу на президентских выборах на Украине. Такое мнение выразил генеральный секретарь Рабочей партии Великобритании Пол Кэннон.

В комментарии РИА Новости он ответил на вопрос, хочет ли Великобритания видеть Зеленского во главе Украины. По словам Кэннона, у правящей элиты в Великобритании "есть свои цели, и она хочет, чтобы они были достигнуты".

У них нет лояльности к какому-либо конкретному сатрапу. Зеленский выполняет свою роль, они будут продолжать поддерживать его, но, если он потерпит неудачу …, они будут готовы развернуться считает Кэннон

При этом генсек Рабочей партии Великобритании также отметил, что жители страны не хотят поддерживать украинский конфликт. У Британии, по его словам, существуют свои социальные и экономические проблемы, которые из-за финансовой поддержки Украины остаются нерешенными.

Глава Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй ранее рассказал, как Зеленский отнесся к уходу Кира Стармера с поста премьер-министра Великобритании. По словам британского политика, глава киевского режима воспринял эту новость "со слезами на глазах".