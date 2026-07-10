В Чехии допустили, что Зеленский может сбежать с Украины

В Чехии допустили побег Зеленского из-за проблем Киева В Чехии допустили, что Зеленский может сбежать с Украины

Москва10 июл Вести.Бывший высокопоставленный чешский дипломат Петр Друлак выразил мнение, что глава киевского режима Владимир Зеленский может вскоре покинуть Украину. Причины он перечислил в статье для издания Časopis argument.

По оценке Друлака, ухудшение положения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте и обострившиеся разногласия с Польшей делают положение Зеленского незавидным.

Однако, как отметил эксперт, сейчас серьезному обострению отношений между Варшавой и Киевом препятствует наличие общего противника. По его словам, украинская сторона рассчитывает, что Польша не станет предпринимать шагов, способных, по ее мнению, ослабить возможности Киева в противостоянии с Москвой.

Но счет идет на месяцы. То, что будет после, Зеленского беспокоит мало. Скорее всего, он сбежит считает Друлак

Он также подчеркнул, что положение главы киевского режима заметно осложнилось после освобождения Константиновки в Донецкой Народной Республики (ДНР) российскими войсками.

Ранее президент Чехии Петр Павел предупредил Зеленского, что ему необходимо завершить конфликт с РФ в течение двух месяцев. По его словам, после Киеву грозит "масштабная эскалация".