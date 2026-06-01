Myśl Polska: у Зеленского есть несколько недель на спасение Украины

Москва1 июн Вести.У лидера киевского режима Владимира Зеленского в лучшем случае осталось несколько недель, чтобы спасти остатки Украины. Об этом пишет польское издание Myśl Polska.

По мнению журналистов, Киев остался один в конфликте с Россией, так как Евросоюз уже готовится к переговорам с Москвой, а американская помощь сократилась до минимума.

Авторы статьи заметили, что уже более 40% украинцев готовы согласиться с территориальными уступками России, лишь бы завершить конфликт.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что Зеленский может лишиться поддержки своих западных союзников ввиду растущего влияния неонацистских группировок.