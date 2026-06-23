Экс-депутат Гэллоуэй уверен, что в интересах британцев избегать конфликта с РФ Политик Гэллоуэй: в интересах Британии избегать столкновения с Россией

Москва23 июн Вести.В интересах Великобритании и британцев избегать столкновения с Россией, так как это может привести к применению ядерного оружия, заявил экс-депутат британского парламента, основатель и лидер ⁠Рабочей партии Британии Джордж Гэллоуэй в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Политик подчеркнул, что хотел бы, чтобы отношения между Великобританией и Россией стали лучше, иначе эскалация приведет к необратимым последствиям, в том числе возможному применению ядерного оружия.

Это в интересах Британии и британцев избежать такой войны или столкновения между нашими странами. Все мы превратимся в ядерную пыль, если такое столкновение произойдет. И мы должны об этом четко помнить. Это не так, как раньше было, когда британцам выдавали винтовку, каску и все шли на фронт. Нет, две ядерные державы не могут вести войну обычными средствами друг против друга. Как только одна такая страна начинает побеждать, моментально происходит эскалация и наносится ядерный удар сказал Гэллоуэй

Ранее бывший британский посол в Сирии Питер Форд рассказал, что возможный преемник подавшего в отставку премьер-министра Великобритании Кира Стармера на посту лидера Лейбористской партии Эндрю Бернем не изменит курс Лондона по отношению к России.