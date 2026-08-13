Грушко: РФ не получала предложений от Турции по мораторию на военные действия

МИД: Россия не получала предложений от Турции по мораторию в Черном море Грушко: РФ не получала предложений от Турции по мораторию на военные действия

Москва13 авг Вести.Россия не получала формализованного предложения от Турции по мораторию для сторон украинского конфликта на военные действия в Черном море, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в ходе брифинга на полях IV форума "Арктика – регионы".

"В последнее время мы слышим много призывов о разного рода мораториях, о перемириях. Эти идеи озвучиваются по разным каналам. Но никаких формализованных предложений мы не получали сказал он

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя агрессию киевского режима в Азово-Черноморской акватории, заявила, что Москва призывает международное сообщество объективно отреагировать на удары Киева, влияющие на мировые продовольственные рынки.