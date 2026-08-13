Москва13 авгВести.Украинская сторона выступила с предложением к России о взаимном отказе от нанесения ударов по гражданской инфраструктуре и судам в акватории Черного моря. Об этом сообщает Reuters.
Уточняется, что Киев передал предложение Москве через третью сторону. При этом официальный ответ еще не получил.
Информации о том, какие меры безопасности будут приниматься для судоходства, не приводится.
При этом киевский режим продолжает атаковать гражданские суда в Черном море.
Ранее власти Ирана заявили, что они имеют информацию о том, что Украина намеренно нанесла удар по иранскому судну в Каспийском море.