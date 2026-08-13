Reuters: Киев хочет договориться с РФ о безопасном судоходстве в Черном море

Украина предложила России объявить мораторий на удары в Черном море Reuters: Киев хочет договориться с РФ о безопасном судоходстве в Черном море

Москва13 авг Вести.Украинская сторона выступила с предложением к России о взаимном отказе от нанесения ударов по гражданской инфраструктуре и судам в акватории Черного моря. Об этом сообщает Reuters.

Уточняется, что Киев передал предложение Москве через третью сторону. При этом официальный ответ еще не получил.

Информации о том, какие меры безопасности будут приниматься для судоходства, не приводится.

При этом киевский режим продолжает атаковать гражданские суда в Черном море.

Ранее власти Ирана заявили, что они имеют информацию о том, что Украина намеренно нанесла удар по иранскому судну в Каспийском море.