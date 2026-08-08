Фидан: Турция предложила РФ и Украине ввести мораторий на военные действия

Турция предложила России и Украине ввести мораторий на военные действия Фидан: Турция предложила РФ и Украине ввести мораторий на военные действия

Москва8 авг Вести.Турция передала сторонам украинского конфликта предложение о введении моратория на военные действия. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью агентству Anadolu.

По его словам, Анкара призвала стороны создать механизм для объявления прекращения огня. Фидан отметил, что ранее с подобным запросом к Турции обращались представители Украины.

Мы уже передали сторонам предложение о моратории на военные действия и ждем ответа по этому вопросу сказал глава турецкого МИД

Фидан не уточнил сроки возможного введения моратория и его предполагаемые условия.

Ранее источник в турецком правительстве сообщил о том, что Турция надеется возобновить переговорный процесс между Киевом и Москвой в Стамбуле до конца лета.