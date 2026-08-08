Глава МИД Турции указал на "опасные обороты" эскалации на Украине Фидан призвал мировое сообщество активизировать посредничество по Украине

Москва8 авг Вести.Глава турецкого МИД Хакан Фидан призвал международное сообщество активизировать посредничество по Украине.

Эскалация украинского конфликта приобретает опасные масштабы, подчеркнул он в интервью агентству Anadolu​​​.

Международному сообществу необходимо приложить усилия для посредничества, поскольку эскалация конфликта приобретает очень опасные обороты заявил Фидан

Он добавил, что надежды на извлечения выгоды из продолжения конфликта со стороны ряда сил представляют собой серьезную опасность.

Глава МИД Турции сообщил также, что Анкара призвала стороны конфликта к созданию механизма для прекращения огня и передала сторонам предложение о моратории на военные действия.