Москва16 июл Вести.Турция готова предоставить военно-морские гарантии безопасности Украине. Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава турецкого Министерства иностранных дел Хакан Фидан.

Как отметил дипломат, в настоящий момент обсуждается один из аспектов потенциального мирного соглашения по урегулированию на Украине - гарантии безопасности для Киева. Он уточнил, что они включают в себя сухопутные, морские и воздушные элементы.

Турция согласилась возглавить военно-морскую составляющую. По этому вопросу у нас с союзниками есть взаимопонимание. Ведется и плановая работа по этому вопросу с соответствующими союзными военно-морскими силами добавил Фидан

Ранее турецкий министр иностранных дел заявил, что Анкара продолжит прикладывать усилия для урегулирования конфликта на Украине, включая продвижение инициативы о новом раунде российско-украинских переговоров.