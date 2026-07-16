Москва16 июл Вести.Заявление МИД Турции о том, что Анкара согласилась возглавить военно-морскую составляющую в вопросе будущих гарантий безопасности для Украины, не до конца продумано или неверно передано. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Виталий Джабаров.

По мнению сенатора, говорить о военно-морской безопасности для Украины смешно.

Я считаю, что это заявление все-таки не до конца продуманное, либо как-то неправильно его нам передали это заявление, [или] мы [не так] услышали. Дело в том, что говорить о военно-морской безопасности Украины смешно, потому что кто будет ее обеспечивать? Турецкие военно-морские силы? Они же понимают, что они не могут главенствовать во всем Черноморском бассейне. Там есть российский флот, который, в общем-то, не слабее турецкого. И это мягко говоря заявил Джабаров

Сенатор добавил, что разговор про гарантии безопасности Украины немыслим без обсуждения гарантий морской безопасности РФ.

Все говорят о гарантиях безопасности для Украины, о вводе войск после заключения мира. А ради чего мы тогда начинали специальную военную операцию (СВО)? С одной единственной целью - чтобы была обеспечена безопасность нашей страны. А об этом они и думать не хотят. Но не хотят думать, я думаю, что … их заставят изменить свое решение добавил сенатор

Ранее глава турецкого министерства иностранных дел Хакан Фидан заявил, что Турция готова предоставить военно-морские гарантии безопасности Киеву после заключения мирного соглашения по урегулированию конфликта на Украине. Он уточнил, что они включают в себя сухопутные, морские и воздушные элементы.