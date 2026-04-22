Джабаров ответил на слова Сырского о якобы планах РФ контролировать всю Украину Джабаров: слова Сырского о планах РФ контролировать всю Украину - провокация

Москва22 апр Вести.Заявления главкома ВСУ Александра Сырского о том, что Россия якобы намерена взять под контроль "всю Украину", являются провокацией, заявил Газете.ru замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Ранее Сырский в своем Telegram-канале заявил, что Россия якобы собирается взять под контроль не только Донбасс, но и всю Украину.

Это провокация Сырского, он запаниковал, потому что американцы сократили поставки вооружений, мало продают оружия для европейцев, им самим нужно пополнять свои арсеналы. Европа тоже не хочет раскошеливаться. Просто теперь пугает тем, что Россия хочет завоевать всю Украину. Дальше скажет, что и в Европу тоже сказал Джабаров

У России, по его словам, "никаких планов по захвату всей Украины нет". А если они и могут быть, то Сырский об этом знать не может, добавил Джабаров.