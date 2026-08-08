Москва8 авг Вести.Турция предложила России и Украине создать специальный механизм для предотвращения атак на торговые суда в акватории Черного моря. Об этом в интервью агентству Anadolu заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.

Министр подчеркнул, что конфликт перерос в прямую угрозу для коммерческого судоходства, что стало серьезной проблемой для Анкары, особенно в случаях нападений на суда с турецким экипажем или владельцами.

Ранее посол РФ в Турции Сергей Вершинин подтвердил, что атаки на гражданские суда осуществляются с помощью украинских беспилотников. В Кремле подобные инциденты назвали вопиющими, отметив, что они представляют собой посягательство на суверенитет Турции.