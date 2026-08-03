Москва3 авгВести.Иран имеет информацию, что Украина намеренно нанесла удар по иранскому судну в Каспийском море, сообщил представитель иранского МИД Эсмаил Багаи.
Ясные доказательства, в том числе заявления [Владимира] Зеленского, свидетельствуют о том, что Украина намеренно нанесла удар по иранскому суднузаявил Багаи в эфире иранского госТВ
Представитель иранского МИД подчеркнул, что Тегеран примет все меры, чтобы призвать Киев к ответу за содеянное.
Украина 25 июля атаковала иранское торговое судно в Каспийском море, погиб моряк. Впоследствии МИД Ирана предупредил Украину о своем праве ответить на удар по судну.