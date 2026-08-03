В Тегеране заявили, что удар Киева по иранскому судну был преднамеренным МИД Ирана: Киев намеренно атаковал иранское судно в Каспийском море

Москва3 авг Вести.Иран имеет информацию, что Украина намеренно нанесла удар по иранскому судну в Каспийском море, сообщил представитель иранского МИД Эсмаил Багаи.

Ясные доказательства, в том числе заявления [Владимира] Зеленского, свидетельствуют о том, что Украина намеренно нанесла удар по иранскому судну заявил Багаи в эфире иранского госТВ

Представитель иранского МИД подчеркнул, что Тегеран примет все меры, чтобы призвать Киев к ответу за содеянное.

Украина 25 июля атаковала иранское торговое судно в Каспийском море, погиб моряк. Впоследствии МИД Ирана предупредил Украину о своем праве ответить на удар по судну.