Киев по просьбе США согласился не бить по нефтяным объектам КТК в Черном море Bloomberg: США уговорили Украину не атаковать нефтяные объекты в Черном море

Москва8 авг Вести.Вашингтон добился от Киева обязательства воздерживаться от ударов по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), а также по танкерам в Черном море, которые не связаны с Россией, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на чиновника из США.

Он утверждает, что договоренность была достигнута на переговорах Киева с Вашингтоном, прошедших на фоне ударов украинских дронов по объектам КТК в районе Новороссийска. Удары привели к сбоям в погрузке нефти и росту цен на углеводороды.

Украина обязалась воздерживаться от атак на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума и не связанные с Россией суда, направляющиеся к терминалу, при условии, что эти суда не находятся под украинскими санкциями и не перевозят российские грузы отмечает Bloomberg

Киев выдвинул ряд условий к судовладельцам для обеспечения безопасного морского прохода. Так, анкеры не должны принадлежать российским физическим или юридическим лицам, не должны перевозить российскую нефть и не должны находиться в санкционных списках Украины.

Для обмена информацией и координации действий с перевозчиками созданы особые каналы связи, уточняет агентство.

Трубопроводная система КТК протяженностью 1,5 тыс. км соединяет месторождения Западного Казахстана с черноморским побережьем России. На этот маршрут приходится более 80% казахстанского нефтяного экспорта. По информации КТК, в районе морского терминала компании в Чёрном море не раз фиксировались атаки беспилотных летательных аппаратов на танкеры.

Минэнерго Казахстана сообщило, что в июле произошло несколько атак беспилотников на объекты КТК. Последняя атака отмечена 30 июля, когда Украина нанесла удары по двум танкерам, зафрахтованным для погрузки нефти. После этого КТК проинформировал о временной приостановке отгрузки нефти.

Издание Wall Street Journal ранее сообщало, что администрация президента США Дональда Трампа предупредила Киев о недопустимости атак по судам и нефтяной инфраструктуре третьих стран в Черном море. Майк Вирт, гендиректор компании Chevon, которая владеет 15% КТК, затронул эту тему в беседе с представителями Белого дома, так как обеспокоен эскалацией в Черном море, как уточняет WSJ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что удары по КТК можно расценивать как атаку Украины на Казахстан, Россию и США одновременно.