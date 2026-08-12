Москва12 авгВести.Москва призывает международное сообщество объективно отреагировать на удары Киева, влияющие на мировые продовольственные рынки. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя агрессию киевского режима в Азово-Черноморской акватории.
Дипломат отметила, что удары ВСУ привели к задержке поставок подготовленных грузов по уже готовым экспортным маршрутам.
Призываем международное сообщество и профильные многосторонние структуры дать объективную оценку преступлениям киевского режима, задействовать все имеющиеся рычаги, чтобы пресечь его противоправную деятельность и добиться обеспечения беспрепятственного экспорта агропродукцииприводит пресс-служба слова Захаровой
Ранее сообщалось, что турецкие власти планируют выступить с инициативой по формированию двух специальных коридоров безопасности в Черном море для гражданских судов, следующих в порты России и Украины.