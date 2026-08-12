Россия призвала мировое сообщество осудить атаки ВСУ в Черном и Азовском морях МИД РФ: преступления Киева влияют на мировые продовольственные рынки

Москва12 авг Вести.Москва призывает международное сообщество объективно отреагировать на удары Киева, влияющие на мировые продовольственные рынки. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя агрессию киевского режима в Азово-Черноморской акватории.

Дипломат отметила, что удары ВСУ привели к задержке поставок подготовленных грузов по уже готовым экспортным маршрутам.

Призываем международное сообщество и профильные многосторонние структуры дать объективную оценку преступлениям киевского режима, задействовать все имеющиеся рычаги, чтобы пресечь его противоправную деятельность и добиться обеспечения беспрепятственного экспорта агропродукции приводит пресс-служба слова Захаровой

Ранее сообщалось, что турецкие власти планируют выступить с инициативой по формированию двух специальных коридоров безопасности в Черном море для гражданских судов, следующих в порты России и Украины.