Лавров: РФ не получала предложений о возобновлении зерновой инициативы Лавров: Россия не получала никаких предложений о возобновлении зерновой сделки

Москва22 июл Вести.России не поступало никаких обращений о возобновлении Черноморской зерновой инициативы, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам министерского совещания Россия - АСЕАН.

На вопрос о Черноморской инициативе ответ короткий: никаких предложений не было сказал Сергей Лавров

По словам главы МИД, эта инициатива, предложенная генсеком ООН Антониу Гутерришом, действовала в одностороннем порядке.

Те принципы, которые согласовывались для ее реализации, выполнялись исключительно в интересах украинской стороны. И ООНовцы здесь сыграли не очень благовидную роль отметил дипломат

Месяц назад секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу обвинил Гутерриша в срыве Черноморской зерновой инициативы. По словам Шойгу, Гутерриш, будучи единственной третьей стороной на переговорах, так и не справился с взятыми на себя обязательствами.

Зерновая сделка между ООН, Россией, Турцией и Украиной была заключена в Стамбуле 22 июля 2022 года. В рамках соглашения были подписаны два документа: один о создании коридора для вывоза зерна из трех украинских портов - Черноморска, Одессы и Южного, а другой о снятии барьеров для экспорта российского продовольствия и удобрений.

Инициативу продлевали в ноябре 2022 года на 120 дней, до марта, а затем еще дважды на два месяца. Срок действия соглашения истек 17 июля 2023 года, после чего МИД России объявил о прекращении действия "зерновой сделки" с 18 июля, так как вторая ее часть, касающаяся соблюдения российских интересов, не соблюдалась.