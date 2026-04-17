Мирошник: Москва не получила от Киева ответ на российский проект меморандума

Москва17 апр Вести.Киев так и не предоставил ответ на российский меморандум, который украинская сторона получила после переговоров в Стамбуле летом 2025 года. Об этом посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник рассказал "Известиям".

По его словам, без дополнительного давления на Киев бесперспективно ждать прямого диалога, потому что стороны не наработали никакие документы.

Более чем полгода назад, когда это было в стамбульском формате, прошло последнее заседание. Россия передала текст проекта меморандума, и до сих пор мы ничего на него не получили передает издание слова Мирошника

Накануне председатель Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь предложил провести в Стамбуле переговоры по украинскому урегулированию.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Турции Хакан Фидан обсудили перспективы возобновления трехсторонних переговоров по Украине с участием США.