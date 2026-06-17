Москва17 июн Вести.Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу обвинил генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в срыве выполнения Черноморской зерновой инициативы. Об этом он заявил в ходе встречи с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

Тогда и Россия, и Турция полностью выполнили свои обязательства. Единственный участник, третий участник договоренностей, так и не смог выполнить обязательства, взятые на себя ... Я имею в виду ООН, господина [Антониу] Гутерриша отметил Шойгу

22 июля 2022 года в Стамбуле была заключена зерновая сделка с участием ООН, России, Турции и Украины. В рамках соглашения были подписаны два документа: один о создании коридора для вывоза зерна из трех украинских портов - Черноморска, Одессы и Южного, а другой о снятии барьеров для экспорта российского продовольствия и удобрений.

Инициативу продлевали в ноябре 2022 года на 120 дней, до марта, а затем еще дважды на два месяца. Срок действия соглашения истек 17 июля 2023 года, после чего МИД России объявил о прекращении действия "зерновой сделки" с 18 июля.