Москва10 авгВести.Россия не вела и не ведет официальных переговоров с Германией по вопросам украинского урегулирования, заявил ТАСС замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
Он указал на агрессивную антироссийскую риторику и действия германского руководства.
Никаких официальных контактов с ФРГ по вопросам украинского урегулирования не было и нетподчеркнул Галузин
При этом дипломат отметил, что представители общественных групп двух стран поддерживают неформальные контакты. По его словам, такие встречи проходили ранее и продолжаются сейчас.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о якобы состоявшейся в Баку встрече представителей РФ и ФРГ.