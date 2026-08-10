Галузин: Россия не ведет официальных переговоров с Германией по Украине

В МИД РФ заявили об отсутствии официальных контактов с ФРГ по Украине Галузин: Россия не ведет официальных переговоров с Германией по Украине

Москва10 авг Вести.Россия не вела и не ведет официальных переговоров с Германией по вопросам украинского урегулирования, заявил ТАСС замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

Он указал на агрессивную антироссийскую риторику и действия германского руководства.

Никаких официальных контактов с ФРГ по вопросам украинского урегулирования не было и нет подчеркнул Галузин

При этом дипломат отметил, что представители общественных групп двух стран поддерживают неформальные контакты. По его словам, такие встречи проходили ранее и продолжаются сейчас.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о якобы состоявшейся в Баку встрече представителей РФ и ФРГ.