Москва6 авгВести.Берлин слишком далеко зашел в своем "антироссийском угаре". Об этом сообщил заместитель главы МИД России Дмитрий Любинский.
В интервью РИА Новости он добавил, что немецкие власти не извлекли никаких уроков из истории.
Нынешнее политическое руководство в Берлине зашло слишком далеко в своем антироссийском угаресказал Любинский
Дипломат подчеркнул, что немецкая сторона, проводящая политику милитаризации, не может быть посредником по Украине.
Любинский также отметил, что Германия может столкнуться с очередной катастрофой из-за стремления Берлина к эскалации. По его словам, Москву не запугать "бряцанием оружием".