МИД РФ: Берлин зашел слишком далеко в своем "антироссийском угаре"

Любинский сообщил об "антироссийском угаре" властей Германии МИД РФ: Берлин зашел слишком далеко в своем "антироссийском угаре"

Москва6 авг Вести.Берлин слишком далеко зашел в своем "антироссийском угаре". Об этом сообщил заместитель главы МИД России Дмитрий Любинский.

В интервью РИА Новости он добавил, что немецкие власти не извлекли никаких уроков из истории.

Нынешнее политическое руководство в Берлине зашло слишком далеко в своем антироссийском угаре сказал Любинский

Дипломат подчеркнул, что немецкая сторона, проводящая политику милитаризации, не может быть посредником по Украине.

Любинский также отметил, что Германия может столкнуться с очередной катастрофой из-за стремления Берлина к эскалации. По его словам, Москву не запугать "бряцанием оружием".