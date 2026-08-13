Рябков: в Москве не знают о предложении Зеленского по завершению конфликта

Рябков: США не передавали РФ предложения Зеленского по завершению конфликта Рябков: в Москве не знают о предложении Зеленского по завершению конфликта

Москва13 авг Вести.России неизвестны предложения главы киевского режима Владимира Зеленского, сделанные американской стороне по теме завершения конфликта на Украине. Вашингтон их Москве не передавал, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в ходе брифинга.

Так он ответил на вопрос о том, известно ли российской стороне об этих предложениях.

Дипломат также отрицательно ответил на уточняющий вопрос, передавали ли американцы по дипканалам эти предложения Москве.

Ранее Зеленский заявил, что США должны увеличить свое участие в мирном плане по Украине.