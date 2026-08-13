Москва13 авгВести.России неизвестны предложения главы киевского режима Владимира Зеленского, сделанные американской стороне по теме завершения конфликта на Украине. Вашингтон их Москве не передавал, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в ходе брифинга.
Так он ответил на вопрос о том, известно ли российской стороне об этих предложениях.
Дипломат также отрицательно ответил на уточняющий вопрос, передавали ли американцы по дипканалам эти предложения Москве.
Ранее Зеленский заявил, что США должны увеличить свое участие в мирном плане по Украине.