Зеленский заявил о новом предложении по урегулированию конфликта Зеленский призвал США увеличить участие в мирном плане по Украине

Москва13 авг Вести.США должны увеличить свое участие в мирном плане по Украине. Об этом в интервью телеканалу CNN заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

Он выразил благодарность президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу, однако, отвечая на вопрос о плане урегулирования украинского конфликта, отметил, что США стоит усилить вовлеченность.

Я не хочу уходить в детали. Нам нужно большее участие американской стороны в мирном плане. Я благодарен команде президента Трампа за то, что они хотят его продолжить сказал Зеленский

Ранее он заявил, что Киев направил Вашингтону свои предложения по завершению украинского конфликта. По его словам, США могут помочь Украине поставками систем ПВО, а также "усилением давления на Россию".