Москва12 авгВести.Украинская сторона передала США свои предложения по урегулированию конфликта. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в вечернем обращении, опубликованном на сайте офиса президента Украины.
По словам Зеленского, американская сторона может помочь Киеву прежде всего поставками систем ПВО, а также "усилением давления на Россию".
Мы передали американской стороне наши предложения. И Америка может помочь нашей защите, прежде всего с помощью ПВО, а также может давить на Россию для того, чтобы планы были другие: готовить окончание войны, а не затягиваниезаявил Зеленский
Ранее глава киевского режима допустил трехстороннюю встречу РФ, США и Украины по урегулированию украинского конфликта этим летом.