Зеленский заявил, что Киев передал США свои предложения по завершению конфликта

Зеленский: Киев передал США свои предложения по украинскому конфликту Зеленский заявил, что Киев передал США свои предложения по завершению конфликта

Москва12 авг Вести.Украинская сторона передала США свои предложения по урегулированию конфликта. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в вечернем обращении, опубликованном на сайте офиса президента Украины.

По словам Зеленского, американская сторона может помочь Киеву прежде всего поставками систем ПВО, а также "усилением давления на Россию".

Мы передали американской стороне наши предложения. И Америка может помочь нашей защите, прежде всего с помощью ПВО, а также может давить на Россию для того, чтобы планы были другие: готовить окончание войны, а не затягивание заявил Зеленский

Ранее глава киевского режима допустил трехстороннюю встречу РФ, США и Украины по урегулированию украинского конфликта этим летом.