Reuters: США и Украина подготовили для РФ предложение о прекращении огня в небе

США и Украина обсудили предложение о прекращении огня в небе для РФ Reuters: США и Украина подготовили для РФ предложение о прекращении огня в небе

Москва26 июл Вести.Представители Украины и США обсудили предложение о введении режима прекращения огня в воздушном пространстве, которое планируется представить российской стороне в рамках нового раунда мирных инициатив.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Украинские и американские официальные лица обсуждали предложение о прекращении воздушного огня, которое будет представлено российским властям в рамках нового раунда мирных предложений, направленных на прекращение войны сказано в публикации

При этом ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что готов приехать в США для подписания мирного соглашения с Россией.

Однако член комитета Госдумы по международным делам Роза Чемерис ("Новые люди") рассказала, что Зеленский, говоря о "готовности подписать мир с Россией", напоминает старую сказку о мальчике и волках. По ее словам, никто уже не верит заявлениям главы киевского режима.