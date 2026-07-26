Москва26 июлВести.Представители Украины и США обсудили предложение о введении режима прекращения огня в воздушном пространстве, которое планируется представить российской стороне в рамках нового раунда мирных инициатив.
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
Украинские и американские официальные лица обсуждали предложение о прекращении воздушного огня, которое будет представлено российским властям в рамках нового раунда мирных предложений, направленных на прекращение войнысказано в публикации
При этом ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что готов приехать в США для подписания мирного соглашения с Россией.
Однако член комитета Госдумы по международным делам Роза Чемерис ("Новые люди") рассказала, что Зеленский, говоря о "готовности подписать мир с Россией", напоминает старую сказку о мальчике и волках. По ее словам, никто уже не верит заявлениям главы киевского режима.