Зеленский заявил о готовности приехать в США для подписания мира с Россией

Зеленский заявил, что готов подписать мирное соглашение с Россией в США Зеленский заявил о готовности приехать в США для подписания мира с Россией

Москва24 июл Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что готов приехать в США для подписания мирного соглашения с Россией. Об этом он рассказал в интервью американской журналистке Лоре Лумер.

Он уточнил, что готов на подписание в Овальном кабинете в Вашингтоне или в Мар-а-Лаго во Флориде.

Я готов приехать в Овальный кабинет или в Мар-а-Лаго для подписания мирного соглашения с Россией сказал Зеленский

Глава киевского режима подчеркнул, что все зависит якобы от президента США Дональда Трампа.

В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял ранее, что такие люди, как новый главком ВСУ Михаил Драпатый, не дадут киевскому режиму выйти на мирное решение украинского кризиса.