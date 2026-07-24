Москва24 июлВести.Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что готов приехать в США для подписания мирного соглашения с Россией. Об этом он рассказал в интервью американской журналистке Лоре Лумер.
Он уточнил, что готов на подписание в Овальном кабинете в Вашингтоне или в Мар-а-Лаго во Флориде.
Я готов приехать в Овальный кабинет или в Мар-а-Лаго для подписания мирного соглашения с Россиейсказал Зеленский
Глава киевского режима подчеркнул, что все зависит якобы от президента США Дональда Трампа.
В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял ранее, что такие люди, как новый главком ВСУ Михаил Драпатый, не дадут киевскому режиму выйти на мирное решение украинского кризиса.