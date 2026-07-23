Москва23 июлВести.Глава киевского режима Владимир Зеленский допустил трехстороннюю встречу России, США и Украины по урегулированию украинского конфликта летом. Его слова приводит издание "Страна.ua".
По его словам, если бы ситуация зависела от Украины, такая встреча состоялась бы уже в июле.
Я думаю, тогда будет трехсторонняя встреча. Конечно, нужно все это делать до осени. Я считаю, надо упорно над этим работатьсказал Зеленский
9 мая помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что в трехсторонних переговорах по Украине взята пауза, а договоренности о следующем раунде пока отсутствуют.