Зеленский предположил, что трехсторонняя встреча с РФ и США может пройти летом

Зеленский допустил трехстороннюю встречу с РФ и США летом Зеленский предположил, что трехсторонняя встреча с РФ и США может пройти летом

Москва23 июл Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский допустил трехстороннюю встречу России, США и Украины по урегулированию украинского конфликта летом. Его слова приводит издание "Страна.ua".

По его словам, если бы ситуация зависела от Украины, такая встреча состоялась бы уже в июле.

Я думаю, тогда будет трехсторонняя встреча. Конечно, нужно все это делать до осени. Я считаю, надо упорно над этим работать сказал Зеленский

9 мая помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что в трехсторонних переговорах по Украине взята пауза, а договоренности о следующем раунде пока отсутствуют.