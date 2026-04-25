Зеленский: Азербайджан может принять следующий этап переговоров с США и РФ

Зеленский предложил новую страну для трехсторонней встречи с РФ и США Зеленский: Азербайджан может принять следующий этап переговоров с США и РФ

Москва25 апр Вести.Следующим местом для переговоров делегаций из США, России и Украины может стать Азербайджан. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

Во время совместной пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым он коснулся темы переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

Мы готовы к переговорам в Азербайджане, если Россия будет готова к дипломатии заявил Зеленский

Сейчас он находится в Азербайджане, куда прибыл с рабочим визитом. Киев и Баку подписали шесть документов о сотрудничестве в рамках встречи.