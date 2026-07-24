Песков: Вашингтон не смог уговорить Киев принять его предложение

Песков заявил, что США не смогли уговорить Украину принять их предложения Песков: Вашингтон не смог уговорить Киев принять его предложение

Москва24 июл Вести.Россия приняла предложения США, представленные в Анкоридже, однако Вашингтон не смог уговорить Киев принять их. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, США не смогли переломить украинцев, подстрекаемых европейцами.

Вариант, который был ими (американцами в Анкоридже – прим. ред.) предложен, был принят нами, но не был принят украинцами. И американцы не смогли уговорить украинцев сказал Песков

Ранее Песков заявил, что российская сторона ждет новых предложений от американской стороны по вопросу украинского урегулирования.