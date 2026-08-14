Москва14 авгВести.Россия пока не получала по официальным каналам формализованного обращения Турции с предложением ввести мораторий на военные действия в Черном море. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее глава турецкого МИД Хакан Фидан сообщил СМИ о передаче России и Украине предложений Анкары по введению такого моратория.
По словам Захаровой, российская сторона внимательно относится к мирным инициативам зарубежных партнеров.
Формализованного турецкого обращения, которое конкретизировало бы условия этой инициативы, российская сторона по официальным каналам не получаласказала Захарова
Дипломат подчеркнула, что Турция является важным региональным игроком и соседом России по Черному морю.