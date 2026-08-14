МИД России не получал официальных предложений Анкары по Черному морю

МИД РФ заявил об отсутствии обращений от Турции о моратории по Черному морю МИД России не получал официальных предложений Анкары по Черному морю

Москва14 авг Вести.Россия пока не получала по официальным каналам формализованного обращения Турции с предложением ввести мораторий на военные действия в Черном море. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее глава турецкого МИД Хакан Фидан сообщил СМИ о передаче России и Украине предложений Анкары по введению такого моратория.

По словам Захаровой, российская сторона внимательно относится к мирным инициативам зарубежных партнеров.

Формализованного турецкого обращения, которое конкретизировало бы условия этой инициативы, российская сторона по официальным каналам не получала сказала Захарова

Дипломат подчеркнула, что Турция является важным региональным игроком и соседом России по Черному морю.