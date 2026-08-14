МИД: Россия не видит оснований для полумер, которые дали бы Киеву передышку

В МИД РФ отреагировали на инициативу Турции о моратории на атаки в Черном море МИД: Россия не видит оснований для полумер, которые дали бы Киеву передышку

Москва14 авг Вести.Россия не видит оснований для полумер, которые предоставили бы киевскому режиму передышку. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментируя предложение Анкары об остановке боевых действий в акватории Черного моря.

Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что турецкая сторона передала Москве и Киеву предложение объявить мораторий на военные действия в Черном море​​​. Как отметила Захарова, по официальным каналам Россия не получала формализованного обращения, которое конкретизировало бы условия этой инициативы.

Не видим каких-либо предпосылок к улучшению ситуации, а, следовательно, и оснований для половинчатых мер, которые лишь дают киевскому режиму временную передышку говорится в заявлении дипломата на сайте МИД РФ

Ранее агентство Reuters писало, что украинская сторона предложила России взаимно отказаться от нанесения ударов по гражданской инфраструктуре и судам в Черном море.