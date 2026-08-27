Москва27 авгВести.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что не может подтвердить высказывания Киева о непубличных контактах с Москвой главы офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
В ходе брифинга она напомнила, что большинство заявлений Киев делает только для достижения медийного эффекта.
Я не могу подтвердить упомянутые вами сообщения о непубличных контактах, как было сказано, с главой офиса Зеленского Будановымсказала Захарова журналистам
Ранее сам Буданов заявил, что встреча российской и украинской делегаций может произойти в сентябре. По его словам, пока переговорный процесс находится на паузе, однако в сентябре его планируют "оживить".