Буданов: встреча российской и украинской делегаций может состояться в сентябре

Буданов анонсировал встречу российской и украинской делегаций Буданов: встреча российской и украинской делегаций может состояться в сентябре

Москва27 авг Вести.Встреча российской и украинской делегаций может произойти в сентябре. Такое заявление украинским СМИ сделал руководитель офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

По его словам, пока переговорный процесс находится на паузе, однако в сентябре его планируют "оживить".

Я надеюсь на это, да. Ну, и с американцами уже. Без них никак добавил Буданов

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что конкретных планов и сроков проведения следующего раунда переговоров России и Украины пока нет.