Буданов не исключил диалог Украины и России через десятилетие

Буданов оценил сроки восстановления отношений Украины и России Буданов не исключил диалог Украины и России через десятилетие

Москва7 июл Вести.Возобновление отношений между Россией и Украиной может произойти примерно через десять лет. Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил руководитель офиса главы киевского режима Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Так он прокомментировал вопрос о том, возможно ли восстановление отношений между двумя странами в перспективе "десятка" лет.

Однозначно будет. Так происходило со всеми странами сказал он

При этом главным условием для возобновления диалога он назвал появление политических сил, готовых к переговорам.

Ранее Буданов заявлял, что власти Украины готовы продолжать боевые действия годами, если переговоры по урегулированию конфликта не принесут результата.