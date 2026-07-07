Москва7 июлВести.Возобновление отношений между Россией и Украиной может произойти примерно через десять лет. Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил руководитель офиса главы киевского режима Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
Так он прокомментировал вопрос о том, возможно ли восстановление отношений между двумя странами в перспективе "десятка" лет.
Однозначно будет. Так происходило со всеми странамисказал он
При этом главным условием для возобновления диалога он назвал появление политических сил, готовых к переговорам.
Ранее Буданов заявлял, что власти Украины готовы продолжать боевые действия годами, если переговоры по урегулированию конфликта не принесут результата.