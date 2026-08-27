Песков: Кремль пока не может назвать даты следующего раунда переговоров с Киевом

Кремль не назвал сроки нового раунда переговоров с Украиной Песков: Кремль пока не может назвать даты следующего раунда переговоров с Киевом

Москва27 авг Вести.Конкретных планов и сроков проведения следующего раунда переговоров России и Украины пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Москва и Вашингтон продолжают контактировать по украинскому вопросу на рабочем уровне, хотя конкретных переговорных дат пока нет.

В настоящий момент я не располагаю какой-либо информацией о конкретных планах и сроках проведения следующего раунда переговоров сказал он

Песков подчеркнул, что Москва сохраняет готовность к продолжению мирных переговоров. Он также отметил, что Россия предпочла бы достигать поставленных целей мирными средствами, однако при отсутствии такой возможности продолжит СВО.

Ранее пресс-секретарь российского лидера заявил, что Москве не нужна военная эскалация на Украине. Он отметил, что ВС РФ и так успешно продвигаются на поле боя.