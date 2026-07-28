Песков: контакты РФ и США по урегулированию на Украине продолжаются

В Кремле заявили о продолжении контактов РФ и США по урегулированию на Украине Песков: контакты РФ и США по урегулированию на Украине продолжаются

Москва28 июл Вести.Россия и США продолжают в рабочем порядке контактировать по теме мирного урегулирования конфликта на Украине. Американцы не оставляли этот трек, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Во время брифинга с журналистами он указал, что из Вашингтона не поступал запрос на организацию телефонного разговора между лидерами двух стран.

Что касается украинского трека, постоянно в рабочем порядке контакты продолжаются и продолжали осуществляться… Американцы не оставляли украинский трек, для них просто появились гораздо более приоритетные проблемы, которые нужно решать пояснил Песков

Ранее стало известно, что лидер киевского режима Владимир Зеленский прибыл в США. Он должен встретиться с главой Белого дома Дональдом Трампом. Объявлено, что темой разговора станет мирное урегулирование конфликта.