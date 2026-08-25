Песков: Кремль не будет публично обсуждать мирные переговоры по Украине

Песков прокомментировал публичные переговоры по Украине Песков: Кремль не будет публично обсуждать мирные переговоры по Украине

Москва25 авг Вести.Кремль не будет публично обсуждать детали различных предложений мирного процесса на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что есть некоторые детали мирного урегулирования, которые не могут озвучиваться для СМИ.

Естественно, различные детали, которые могут фигурировать в различных предложениях о различных модальностях мирного процесса, обсуждать публично не принято. Поэтому я не хотел бы этого делать сказал Песков

Таким образом он прокомментировал предложение Владимира Зеленского создать буферную зону в Донбассе.

Ранее глава киевского режима заявил, что период с саммита G20 в декабре 2026 года до конца лета 2027 года может стать наиболее благоприятным для дипломатического урегулирования конфликта.