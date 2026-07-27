Москва27 июл Вести.Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал сообщения о возможном обсуждении воздушного перемирия на Украине измышлениями СМИ.

Как сообщалось, данная тема могла подниматься в разговоре между представителями президента США Дональда Трампа и лидера киевского режима Владимира Зеленского.

Действительно, несколько дней тому назад эта информация появилась … Но пока это не более чем такие измышления СМИ, средств массовой информации, какой-либо конкретики на сей счет нет