Москва27 июлВести.Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал сообщения о возможном обсуждении воздушного перемирия на Украине измышлениями СМИ.
Как сообщалось, данная тема могла подниматься в разговоре между представителями президента США Дональда Трампа и лидера киевского режима Владимира Зеленского.
Действительно, несколько дней тому назад эта информация появилась … Но пока это не более чем такие измышления СМИ, средств массовой информации, какой-либо конкретики на сей счет нетответил Песков на вопрос журналистов о появлении публикаций по теме возможного обсуждения воздушного перемирия
Ранее Зеленский заявил, что готов приехать в США для подписания мирного соглашения с Россией.