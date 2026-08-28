Москва28 авг Вести.На Западе накапливается раздражение главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу РБК.

Он подчеркнул, что на Украине процветает коррупция, а Зеленский не выполняет поручения Соединенных Штатов по сотрудничеству с Национальным агентством по предотвращению коррупции.

Кроме того, обратил внимание министр, на Западе существует раздражение украинцами, которые приехали в Европу и ведут себя там, как хозяева.

Помимо всех этих объективных фактов, поведение Зеленского, когда он разъезжает по миру, таково, что все должны его слушать и выполнять его приказы… Раздражение накапливается. Но я бы не стал уповать на то, что вот это раздражение будет нарастать, и в какой-то момент ему просто скажут, дескать, хватит, сдавайся сказал Лавров

Ранее СМИ писали, что протесты за возвращение бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова были одобрены Вашингтоном. Как утверждалось, такого мнения придерживаются жители Киева.