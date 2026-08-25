Москва25 авгВести.Жители Киева считают, что протесты за возвращение экс-главы Минобороны Украины Михаила Федорова были одобрены Вашингтоном. Об этом пишет KP.RU со ссылкой на опрошенных украинцев.
По словам очевидцев, картонные протесты в Киеве были организованы с удобствами для активистов, а участники – в основном молодые люди непризывного возраста. Кроме того, сам Федоров появлялся на публике лишь пару раз.
Зато в Киеве поговаривают, что в США ему дали карт-бланш на его требование провести выборыотметила жительница украинской столицы
При этом она выразила мнение, что пока никто не верит в возможность их реального проведения.
Еще один киевлянин подчеркнул, что глава киевского режима Владимир Зеленский не может разогнать митинги, поскольку знает их заказчиков на Западе и пока наблюдает за борьбой США, Британии и Европы за влияние на Украине.
Ранее агентство Reuters констатировало, что Федоров потерпел поражение в борьбе с Зеленским. Причиной журналисты назвали призыв бывшего министра обороны к проведению выборов, что остается болезненным вопросом для украинцев.