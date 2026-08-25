В Киеве считают, что США разрешили избавиться от Зеленского KP.RU: жители Киева считают, что США разрешили Федорову избавиться от Зеленского

Москва25 авг Вести.Жители Киева считают, что протесты за возвращение экс-главы Минобороны Украины Михаила Федорова были одобрены Вашингтоном. Об этом пишет KP.RU со ссылкой на опрошенных украинцев.

По словам очевидцев, картонные протесты в Киеве были организованы с удобствами для активистов, а участники – в основном молодые люди непризывного возраста. Кроме того, сам Федоров появлялся на публике лишь пару раз.

Зато в Киеве поговаривают, что в США ему дали карт-бланш на его требование провести выборы отметила жительница украинской столицы

При этом она выразила мнение, что пока никто не верит в возможность их реального проведения.

Еще один киевлянин подчеркнул, что глава киевского режима Владимир Зеленский не может разогнать митинги, поскольку знает их заказчиков на Западе и пока наблюдает за борьбой США, Британии и Европы за влияние на Украине.

Ранее агентство Reuters констатировало, что Федоров потерпел поражение в борьбе с Зеленским. Причиной журналисты назвали призыв бывшего министра обороны к проведению выборов, что остается болезненным вопросом для украинцев.