"Картонный майдан" не сдается: 10-й день протестов в Киеве В Киеве 10-й день подряд проходят протесты за возвращение Федорова в Минобороны

Москва25 июл Вести.В столице Украины уже десятый день не стихают массовые протесты, получившие название "картонный майдан". Участники акций у театра имени Франко в центре Киева продолжают требовать восстановления Михаила Федорова в должности министра обороны. Как сообщает издание "Новости.Live", пока людей на протесте собралось немного, но постепенно подходят все новые участники, многие из которых выходят на улицу с самого начала митингов.

Протестная волна прокатилась по Украине 16 июля, охватив Киев, Харьков, Днепр и еще 17 городов. Изначально митингующие выдвигали два ключевых требования: вернуть Федорова на пост главы Минобороны и уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. На шестой день протестов, 22 июля, Зеленский удовлетворил одно из них — новым главкомом был назначен Михаил Драпатый. Однако участники "картонного майдана" настаивают на полном выполнении своих требований и продолжают добиваться возвращения Федорова.

Как отмечает британское издание The Guardian, после увольнения Федорова давление на Владимира Зеленского существенно возросло. Протестующие заявляют, что не прекратят своих действий до удовлетворения всех выдвинутых требований. При этом попытки Зеленского смягчить общественное недовольство, предложив Федорову другую должность в правительстве, пока не принесли ожидаемых результатов. Высокопоставленный источник в армии сообщил The Guardian, что восстановление Федорова на посту министра обороны станет серьезным ударом по репутации Зеленского и будет воспринято как проявление слабости.

Глава движения "Другая Украина" Виктор Медведчук ранее заявил, что "картонный майдан" уничтожил вертикаль власти Владимира Зеленского. По его словам, власть Зеленского продолжает сыпаться: "он обороняется, хорохорится, но сдает одну позицию за другой".