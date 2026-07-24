Москва24 июл Вести.Власть Зеленского продолжает сыпаться. Сразу было понятно, что в конфликте с Федоровым у него шансов нет, и когда организованный соросятами майдан потребовал уволить Сырского, то кровавый клоун недолго ломался и изображал муки выбора, а быстро выполнил это требование.

Но, как известно, "коготок увяз — всей птичке пропасть", отставкой главкома нелегитимный не отделается.

Попытки Зеленского успокоить народное недовольство, предложив Федорову новую должность в правительстве, пока, похоже, не увенчались успехом. Сообщается, что Федоров отказался от поста заместителя премьер-министра по технологическому развитию. Вместо этого он хочет, чтобы его восстановили в должности министра обороны, утверждая, что это единственный способ реализовать его амбициозный план по модернизации и реформированию украинской армии пишет The Guardian

Издание явно поддерживает требования Федорова, несмотря на то, что тот, по идее, ничего Зеленскому диктовать не может.

Не следует забывать и о втором требовании протеста — возвращении Михаила Федорова на пост министра обороны на удивление оперативно приводит издание слова "ветерана ВСУ" Дмитрия Козятинского, который требует продолжения майданов в городах Украины.

Политический цирк картонного майдана Guardian называет "политическим кризисом".

Если он отменит свое решение, это будет большой победой для Федорова. Это будет унизительно для президента и покажет его слабость. Но если он этого не сделает, протесты продолжатся цитирует издание источник из окружения нелегитимного

В дело обещает вмешаться Германия. Глава МИД ФРГ Йохан Вадефуль на пресс-конференции в Нигерии заявил, что хочет обсудить с властями Украины кадровые перестановки в ВСУ.

Германия принадлежит и будет принадлежать к числу крупнейших сторонников Украины — политически, экономически, финансово. Поэтому мы крайне заинтересованы в том, чтобы подробно знать, что там происходит. Но я уверен, что это решения, которые мы сможем понять. И что в целом процесс реформ в Украине будет продолжен заявил он DW (признано СМИ-иноагентом, нежелательной организацией в РФ)

Стоит ли после этого сомневаться, откуда очередной майдан управляется и какие задачи ставит? Кстати, главную задачу — политически устранить Зеленского — никто и не скрывает.

Все больше людей считают, что 35-летний Федоров может однажды выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах. Один из соратников бывшего министра обороны сообщил, что его поощряют к созданию новой политической партии, ориентированной на антикоррупционные реформы, и что он уже заручился поддержкой нескольких депутатов пишет британская The Times

Издание сравнивает Федорова с Залужным, который после увольнения стал "главным соперником, способным победить Зеленского на выборах".

Этот скандал значительно повысил политический авторитет Федорова. Теперь акулы кружат в водах, ожидая момента, когда мы сможем снова провести выборы цитирует The Times неназванного депутата Верховной рады

И тут важно указать на стратегию самого Зеленского, который, как и на реальном фронте, обороняется, хорохорится, но сдает одну позицию за другой.

Он отчаянно маневрирует, пытаясь сохранить контроль над ситуацией. И его политическая игра еще далеко не закончена. Тем более что в руках Зеленского остаются СБУ, правительство, Нацбанк, региональная вертикаль власти. Плюс-минус пока еще подконтрольна (стараниями Арахамии) ситуация в Раде. Хотя условия для президента в этой игре с каждым отступлением становятся все хуже и хуже пишет "Страна.ua"

Европейцы сливают Зеленского, и пора бежать к дяде Сэму за помощью. Поэтому нелегитимный на целую неделю едет в США на похороны сенатора Грэма, где будет пытаться встретиться с Трампом, упасть ему на грудь и пожаловаться, как европейцы его обижают. Это будет важным тестом для американского президента на старческий маразм. Вспомнит ли Трамп, что кровавый клоун сделал все, чтобы развалить его мирные инициативы и показать его всему миру пустозвоном?

Теперь у американского лидера возникает возможность отыграться, поскольку Зеленский, по сути, прячется от европейцев у него, стараясь оттянуть время окончательного поражения перед Федоровым. Возможен ли такой вариант, когда Трамп выставит Зеленскому некоторые условия, которые тот ранее не принимал, но под давлением обстоятельств примет сейчас? Вероятность этого крайне низка. Кровавый клоун недоговороспособен в принципе, органически не способен что-то кому-то дать и выполнить обещанное, а сейчас пойти против европейских кураторов для него означает окончательную потерю власти. У Зеленского была возможность выйти из войны при помощи Анкориджа, но он не просто ее упустил, а демонстративно растоптал. И за это идет близкая расплата.

Но следует обратить внимание на то обстоятельство, что раз Зеленскому выкрутили руки и заставили убрать главкома Сырского, то он теперь не заинтересован более врать о победах ВСУ на фронте. Наоборот, ему выгодно показать, что вот — сменилось командование, а дела только ухудшились. И, значит, он был прав, а его оппоненты были неправы.

И тут у кровавого клоуна появляются ситуативные союзники: практически весь спектр нынешнего украинского политического цирка, включая откровенных нацистов и силы, поставившие на Залужного, поскольку выдвижение Федорова ставит на их политических амбициях крест, и им нужно придушить это в зародыше.

Федоров и поддерживающие его соросята не являются военными, а новый главком Драпатый и новоназначенный начальник штаба Скибюк для многих военных — не более чем обнаглевшие выскочки. Поэтому раскол в военной среде неминуем, новое управление армии не может добиться полного подчинения себе в принципе. Командующих, назначенных майданом гражданских, уважать в армии не будут.

В самой плохой ситуации украинские нацисты, которые составляют костяк ВСУ, ее идейную составляющую, являясь, по сути, политическими войсками. Они оказались между российской армией, которая их физически перемалывает, и командой Федорова, которая стреляет им в спину. Основной нарратив нацистов в том, что "побратимы" придут с победой домой, возьмут власть и наведут в стране порядок. А власть уже берет Федоров, который искренне желает им сгинуть на поле боя, а оставшимся в живых власть не отдаст ни в коем случае.

Получается, что нацисты, которые гонят население страны на убой, сами стали пушечным мясом для Федорова и соросят. И осознание этой ситуации к нацистским лидерам скоро придет, и они, как крысы, загнанные в угол, вынуждены будут реагировать. Не говоря уже о Залужном, который теперь будет критиковать не Зеленского, а новое руководство армии, в чем станет ситуативным союзником нелегитимного.

Поэтому Зеленскому нужно переждать в США, чтобы силы против Федорова объединились. Исходя из того, что основа украинской политики — предательство, этого может не случиться, и кровавый клоун ничего не дождется и ничего не решит. В этом случае Федоров может добиться своего возвращения в министерство обороны. Но противоречия, которые вызвал картонный майдан, никуда не денутся, и ту ситуацию, которая была вчера, он не вернет. Все игроки будут понимать, что Федоров — политическая фигура с непомерными амбициями, и будут расшатывать его власть. Таким образом, картонный майдан уничтожил властную вертикаль Украины Зеленского.

Виктор Медведчук, председатель Совета Международного Движения "Другая Украина"