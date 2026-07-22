Москва22 июл Вести.Зеленский пытается всеми силами потушить майдан, который сначала пошел в защиту уволенного министра обороны Федорова, а потом перешел в требование отставки главкома Вооруженных сил Украины Сырского, но он, как человек недалекий, не понимает трех основных правил украинского майдана.

Первое правило гласит, что украинский майдан никогда ни с кем не договаривается. Его требования либо выполняют, либо власть свергается каким угодно путем, включая вооруженный переворот и убийство представителей власти. Вид мирного протеста — это только картинка для СМИ, в реальности никто ни на какие компромиссы идти изначально не намерен. Майдан собирают исключительно для того, чтобы диктовать условия власти, и все переговоры должны закончиться принятием не только всех требований майдана, но и других, которые на майдане даже не озвучивали.

Правило второе — майдан в конечном итоге предлагает самый невыгодный вариант как для власти, так и для украинского народа в целом. Майдан 2004 года, как и майдан 2014 года, привели к экономическому падению, обнищанию народа, к войне и потере территорий. Неужели украинцы этого хотели? Сейчас, если посмотреть на новый майдан образца 2026 года, создается впечатление, что украинские граждане очень хотят воевать, и их просто распирает от этого желания, они сметут с дороги каждого, кто им помешает.

Возникает справедливый вопрос: а кто тогда конфликтует с военкомами из ТЦК (территориальных центров комплектования) и кто постоянно отвечает в соцопросах, что хочет мира? Но давайте вспомним прежние майданы — в конечном итоге это перешло в антироссийскую истерию и пещерную русофобию, которые изначально, как цель обоих майданов, не декларировались, но потом только они и стали результатом якобы народного волеизъявления.

Правило третье — если кого-то выводят на майдан, а по-другому не было и не могло быть, значит, решение уже принято, и оно принято не в Киеве. Что бы там ни пытались говорить граждане Украины, им закроют рот и дадут слово политическим зомби под видом гласа народа. Нынешней молодежи, которую сгоняют на майданы по всей Украине, нет никакого дела до Федорова, Сырского и Зеленского; они поют, как всегда, с чужого голоса. Хотелки западных кураторов всегда выдают как украинский майдан за политическую волю украинского народа. До интересов простых украинцев организаторам майдана нет никакого дела, они преследуют свои. Ни майдан 2004 года, ни майдан 2014 года не улучшили жизнь украинцев, зато значительно укрепили позиции коллективного Запада и, в конечном счете, установили внешнее управление.

Майданом давят украинскую власть, какой бы она ни была — Кучмы, Януковича, Порошенко (признан экстремистом и террористом на территории РФ) или Зеленского, — выставляя людей, свободных от украинских законов, неприкасаемых и полностью коллективным Западом поддерживаемых. Тронешь их, заставишь исполнять законы и нормы приличия — и поссоришься с коллективным Западом навсегда. Потому и Кучма, и Янукович, и Порошенко, и Зеленский неоднократно благодарили распоясавшихся демонстрантов за то, что они научили их уму-разуму и наставили на правильный путь. Украинский майдан всегда достигал своих целей.

Что конкретно продавливает Федоров? Он продавливает право управлять Зеленским в военных вопросах. "Были предложены кардинальные кадровые решения — смена и главкома, и начальника Генштаба. У нас нет другого выбора, если мы хотим победить врага асимметрично, с минимальными потерями, где сильные лидеры и командиры будут развиваться, а их не будут списывать", — заявил он на брифинге для журналистов.

Задача министра обороны — обеспечивать армию, то есть всячески помогать главкому и начальнику штаба, но Федоров потребовал их сменить, что не входит в его компетенцию. "Президент сказал мне, что не планирует менять Александра Сырского. Я сказал: хорошо, я буду учиться работать с ним, потому что наш клиент — украинский народ. Но Сырский начал блокировать все, что я предлагал", — пошел в атаку на главкома Федоров.

А что же такого экс-министр предлагал, а Сырский не соглашался? В первую очередь он не соглашался с тем, кого Федоров толкал в управление ВСУ. То есть сопротивлялся назначениям в армии совершенно невоенного человека, малосведущего в военном деле. Бывший военный министр пытался нивелировать поставки артиллерии, в том числе реактивной, в ВСУ, а также боеприпасов. Это не могло не спровоцировать негодование лоббистов таких предприятий, как Rheinmetall (ФРГ), Lockheed Martin (США), которые активно поддерживают Сырского.

Речь идет о том, что поставлять в армию: Сырский говорит — снаряды и ракеты, Федоров — беспилотники. В своей колонке Сырский также отверг обвинения в том, что он якобы выступает против развития беспилотников, заявив, что именно он инициировал создание Сил беспилотных систем как отдельного рода войск и лично предложил назначить их командующим Мадяра. При этом он отметил, что "закупать нужно все, а не только то, что сейчас в тренде", поскольку армия не может перейти исключительно на войну дронами.

По словам Сырского, Федоров настолько увлекся поставкой беспилотников, что решил направить часть средств с денежного обеспечения военнослужащих на закупку дронов, оставив часть военнослужащих без выплат. "Зарплата солдата — не резерв для перераспределения, а обязательство государства перед людьми, которые ежедневно рискуют жизнью", — заявил в своей колонке Сырский.

То есть сегодняшний "майдан" стоит за то, чтобы украинские солдаты получали меньше денег, а Федоров на свои эксперименты — больше. Кроме того, он выступает за то, чтобы Зеленский не мог назначать командование ВСУ, что логично: ведь не нелегитимный финансирует украинскую армию, значит, не ему принимать решения по ее кадрам.

Поэтому Зеленскому с Федоровым ни о чем договориться не выйдет. Власть у него отберут, вопрос только в том, насколько быстро это произойдет. Это решение в Европе уже принято, и отменять его никто не будет. Федорову плевать на все предложения нелегитимного, поскольку он "хочет вернуться только в Министерство обороны", пишет Financial Times со ссылкой на источники. "Сейчас у него большой рычаг влияния. Он хочет одного: чтобы его восстановили", — цитирует издание источник на Банковой.

И этот источник влияния - не украинский народ, это западные хозяева, которые целенаправленно отбирают у нелегитимного власть, в которую он преступно заигрался. И власть эта будет отобрана, как бы Зеленский ни сопротивлялся, какие бы должности и золотые горы Федорову ни предлагал.

Украинскому народу не стоит обольщаться: Федоров пошлет украинцев на бойню с не меньшим рвением, чем кровавый клоун, поскольку западные кураторы считают, что у него это лучше получится.

Виктор Медведчук, Председатель Совета Международного Движения "Другая Украина"