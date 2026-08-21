Reuters: Федоров потерпел поражение, попытавшись вступить в борьбу с Зеленским

Reuters констатирует поражение Федорова в борьбе с Зеленским Reuters: Федоров потерпел поражение, попытавшись вступить в борьбу с Зеленским

Москва21 авг Вести.Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров потерпел поражение в попытке вывести на новый уровень политическую борьбу с главой киевского режима Владимиром Зеленским, сообщает Reuters.

Призыв Федорова о проведении выборов не получил поддержки протестующих, которые ранее выступали за возвращение экс-министра на пост. Однако участники акций протестовали по поводу неочевидности решения Зеленского, который должным образом не объяснил отставку министра обороны, указывает агентство.

Когда мы вышли на протест, мы пришли не с мыслью о проведении выборов. Мы пришли сюда не для этого приводит оно слова одной из участниц протестных акций

После утверждения парламентом нового министра обороны число протестующих в Киеве резко сократилось, отмечается в сообщении.

По мнению аналитиков, Федоров рассчитывал позиционировать себя как политика нового поколения и потенциального государственного деятеля, но просчитался, поскольку сыграл на вопросах, болезненных для украинцев. Согласно опросам, более половины украинцев считают, что выборы должны проводиться после заключения мирного соглашения.

Президентские полномочия Зеленского официально истекли в мае 2024 года, однако из-за военного положения, действующего на Украине, от проведения выборов отказались. В Москве неоднократно указывали, что это лишает украинского лидера легитимности.