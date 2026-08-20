Москва20 авг Вести.Отставка экс-министра обороны Украины Михаила Федорова и его недавнее обращение, в котором он призвал провести выборы на Украине, обернулись для главы киевского режима Владимира Зеленского кризисом, который постепенно выходит из-под контроля. Об этом пишет британская The Telegraph.

После провала попытки вернуться на прежний пост Федоров выступил с девятиминутным видеообращением, в котором поставил под вопрос легитимность дальнейшего пребывания Зеленского у власти. Требование Федорова о проведении выборов подорвало позиции политического руководства киевского режима, отмечает издание.

Президентские полномочия Зеленского официально истекли в мае 2024 года, однако из-за военного положения, действующего на Украине, от проведения выборов отказались. Однако возникает вопрос, как Зеленский сможет оставаться на своем посту без выборов.

Позиция Федорова не получила однозначной поддержки внутри Украины, пишет издание, а опросы общественного мнения показывают, что большинство украинцев против проведения выборов до заключения мирного соглашения с РФ. Тем не менее, отмечает The Telegraph, публичный призыв бывшего министра может усилить дискуссию о будущем украинской власти.

Ранее украинские СМИ сообщили о возможной поездке Федорова в США, которая может быть связана с его открытой критикой политической системы на Украине. С кем в США может встретиться Федоров, не уточнялось.